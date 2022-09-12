https://news.day.az/economy/1494829.html ЕБРР расширяет поддержку малых и средних предприятий в Азербайджане - ФОТО
ЕБРР расширяет поддержку малых и средних предприятий в Азербайджане - ФОТО
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о расширении поддержки торгового финансирования малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на банк.
Соглашение подписано в рамках визита в страну президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Было отмечено, что ЕБРР совместно с азербайджанским Bank Respublika, своим давним партнером, продвигает внешнюю торговлю страны.
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