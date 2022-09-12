ЕБРР расширяет поддержку малых и средних предприятий в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о расширении поддержки торгового финансирования малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на банк.

Соглашение подписано в рамках визита в страну президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Было отмечено, что ЕБРР совместно с азербайджанским Bank Respublika, своим давним партнером, продвигает внешнюю торговлю страны.