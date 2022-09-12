Рашад Набиев навестил семью шехида в Гахе

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках очередного визита в связи с приемом граждан навестил в Гахском районе семью шехида.

Министр встретился с членами семьи шехида Мамедова Садига Садеддин оглу, поинтересовался их заботами.

На встрече близкие шехида рассказали о проявленном им подвиге за освобождение наших земель от оккупации.