https://news.day.az/economy/1494831.html Рашад Набиев навестил семью шехида в Гахе
Рашад Набиев навестил семью шехида в Гахе
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках очередного визита в связи с приемом граждан навестил в Гахском районе семью шехида.
Министр встретился с членами семьи шехида Мамедова Садига Садеддин оглу, поинтересовался их заботами.
На встрече близкие шехида рассказали о проявленном им подвиге за освобождение наших земель от оккупации.
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