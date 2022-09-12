https://news.day.az/economy/1494849.html Орхан Мамедов встретился с послом Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре
Орхан Мамедов встретился с послом Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.
В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с послом Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре.
На встрече обсуждались возможности расширения связей между бизнес-структурами обеих стран и ожидаемый визит делегации в Женеву при поддержке агентства.
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