Азербайджан и АБР обсудили подготовку стратегии сотрудничества на ближайшие годы

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов, стороны обсудили стратегию сотрудничества между Азербайджаном и АБР на 2024-2028 годы.

По данным ведомства, стратегию планируется подготовить в 2023 году.

На встрече также был обсужден ход реализации совместных проектов, в частности поддержка АБР макроэкономической стабильности Азербайджана, повышение эффективности в государственном секторе, финансирование в связи с Южным газовым коридором, реконструкция части транспортного коридора Север-Юг.

"В ходе встречи вице-президент подчеркнул, что АБР является надежным партнером Азербайджана в вопросах повышения эффективности государственного сектора в стране, усиления развития частного сектора, диверсификации ненефтяного сектора путем инвестирования в транспортную и ирригационную инфраструктуру, укрепления человеческого капитала для удовлетворения потребностей диверсифицированной экономики", - говорится в сообщении.

Чен подчеркнул совместную реализацию проектов между АБР и Азербайджаном, выразив уверенность, что данные проекты будут успешно продолжены.