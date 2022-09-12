Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Фонда этнического взаимопонимания США Марком Шнайером.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.

"На встрече мы подчеркнули поощрение межкультурного и межэтнического диалога, а также сосуществование всех общин в Азербайджане в условиях мира и стабильности. Мы также обменялись мнениями о богатом культурном и нравственном наследии и традициях толерантности Азербайджана", - говорится в публикации.