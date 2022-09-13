Подписан контракт между Алятской СЭЗ и израильской компанией BioPharmax - ФОТО
В Баку состоялась церемония подписания первого контракта между Алятской свободной экономической зоной и израильской компанией BioPharmax.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров и генеральный директор израильской компании BioPharmax Зарель Шен Тов.
Отметим, что в соответствии с документом BioPharmax построит представительство своей компании в Азербайджане - BioPharmax AFEZCO.
Как сказал Алескеров, для израильской компании будет выделена территория площадью три гектара.
"Компания в производстве медицинской продукции намерена использовать современное оборудование, а продукция будет в первую очередь направляться на экспорт", - сказал он.
Алескеров также отметил, что помимо льгот и поощрений, для предпринимателя и инвесторов создана специальная правовая база и соответствующая современная инфраструктура.
"Уверен, что принимая во внимание все эти преимущества, компания будет производить порядка 50 видов медицинской продукции. Также сегодняшнее событие станет стимулом для привлечения других израильских компаний в Алятскую СЭЗ", - сказал он.
Другой привлекательной особенностью Азербайджана как для предпринимателей, так и для инвесторов является то, что Азербайджан строго придерживается исполнения своих обязательств перед третьими сторонами, подчеркнул председатель правления СЭЗ.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре