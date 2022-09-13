Создание предприятия в Алятской СЭЗ расширит наше присутствие в регионе

Создание израильского предприятия в Азербайджане на территории Алятской свободной экономической зоны позволит расширить наше присутствие в этом регионе.

Об этом сказал генеральный директор израильской компании BioPharmax Зарель Шен Тов в ходе подписания соглашения с Алятской СЭЗ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, реализация этого проекта позволит полностью обеспечить рынок Азербайджана медицинскими препаратами BioPharmax.

"Реализация данного проекта на рынке Азербайджана позволит снизить зависимость страны от импорта лекарственных препаратов из таких стран, как Казахстан, Беларусь, США, страны Европы", - сказал он.

Зарель Шен Тов также отметил, что строительство этого предприятия позволит открыть новые рабочие места.

"Также мы наладим партнёрство с медицинскими учреждениями и медицинскими вузами, планируем в будущем создать совместный аналитический центр", - отметил гендиректор.