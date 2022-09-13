На территории Алятской СЭЗ будет создан транспортно-логистический центр

В октябре нынешнего года на территории Алятской свободной экономической зоны планируется начать строительство транспортно-логистического центра.

Об этом сказал председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, будет создана железнодорожная инфраструктура на территории площадью 160 тысяч квадратных метров и построена автомобильная дорога.

"Для реализации этой инициативы будут привлечены частные инвестиции и в последующие два года планируется завершить реализацию проекта", - сказал Алескеров.