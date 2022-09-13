https://news.day.az/economy/1495028.html Центробанк Азербайджана и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества
Центробанк Азербайджана и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества
Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо обменялись мнениями по поводу новых направлений сотрудничества сторон.
Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter председатель ЦБА Талех Кязымов.
"Сегодня мы обсудили с делегацией, возглавляемой президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, перспективы расширения сотрудничества между Центральным банком и ЕБРР", - говорится в публикации.
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