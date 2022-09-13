Министр энергетики Греции посетит Азербайджан

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в ближайшие дни посетит Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на греческие СМИ.

Он проведет встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, с которым также встречался в июле прошлого года в Александруполисе во время открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB), представителями госнефтекомпании SOCAR.

Отметим, что Греция получает азербайджанский газ в объеме 1 миллиарда кубометров в год по Трансадриатическому трубопроводу, который является европейской частью Южного газового коридора.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.