ОАО "Азерлоторея", которая постоянно дарит радость любителям лоторейных игр, запускает в продажу новую лоторею - "Ani 50"Общий призовой фонд лотереи "Ani 50" составляет 17 159 000 манатов. Cумма главного приза составляет 50 000 манат. В лотерее "Ani 50" имеется 50-манатный выигрышный шанс на общую сумму 5 500 000 манат.

Общее количество лотерейных билетов стоимостью в 2 маната составляет 13 000 000, а количество выигрышных билетов - 3 133 612.

Что касается правил игры, то в билете имеются игровые поля "молния" и "приз". Если после стирания защитного слоя на их поверхности в них выпадут 3 одинаковых символа, билет считается выигрышным и сумма на игровом поле "приз" является суммой выигрыша.

Билеты "Ani 50" можно приобрести в лотерейных пунктах, в пунктах "Misli" и в отделениях "Азерпочт".

Следует отметить, что мгновенные лотереи, организуемые ОАО "Азерлотерея", изготавливаются в сотрудничестве с ведущей мировой игровой компанией "Scientific Games". Количество билетов и выигрышей указаны на обратной стороне каждого билета моментальной лотереи. Более подробную информацию о данных играх можно получить на официальном сайте azerlotereya.com/az.