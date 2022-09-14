Балканские страны просили Эрдогана обсудить с Азербайджаном поставки газа зимой

Представители руководства нескольких балканских стран обращались к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой поднять вопрос о бесперебойных поставках российского газа этой зимой в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на полях предстоящего саммита ШОС.

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщил новостной портал Haberler со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

"Сначала мы [Эрдоган и сопровождавшая его делегация] посетили Боснию и Герцеговину, после этого Сербию, затем Хорватию. Просьба, с которой к нам обращались наши собеседники уровня президентов, премьер-министров и министров [этих стран], сводилась к следующему: "Вы будете присутствовать на саммите ШОС. Пожалуйста, передайте Путину, а также Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, с которым вас связывают добрые отношения, чтобы они не сокращали поставляемые нам объемы топлива и газа предстоящей зимой", - приводит портал слова Киришчи.