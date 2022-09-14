Крановое судно Азербайджана вновь введено в эксплуатацию

На бакинском судоремонтно-строительном заводе "Бибиэйбат" завершен ремонт кранового судна Atlet-24, входящего в состав нефтяной флотилии ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили Day.Az в ASCO, на заводе были капитально отремонтированы механизмы, главные двигатели, трубопроводная система, генераторы, электрооборудование и системы управления судна.

"Во время капитального ремонта была произведена замена поврежденных участков подводной и надводной частей судна, осуществлены работы по покраске. Также улучшены жилищные условия экипажа", - сказали в ASCO.

После окончания ремонтных работ были проведены и успешно завершены испытания кранового устройства грузоподъемностью 40 тонн. Затем судно было спущено на воду для проверки работы механизмов и электрооборудования в движении. После успешного завершения испытаний судно было сдано в эксплуатацию.

Отметим, что длина кранового судна Atlet-24 составляет 63,8 метра, ширина - 15 метров. Оно было построено в 1990 году в Польше, оснащено двигателем мощностью 1520 лошадиных сил и способно развивать скорость до 11,24 узла.