В Азербайджан будут поставлять мебель из Брянска

Брянская компания, производящая мебель, начнет поставлять свою продукцию в Азербайджан в рамках первого контракта, который был заключен по итогам прошедших в августе-сентябре бизнес-миссий. Расчеты будут производиться в рублях, всего ожидается подписание до четырех контрактов местных предпринимателей с представителями Азербайджана и Узбекистана, рассказал ТАСС директор Департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин, передает Day.Az.

"В конце августа - начале сентября мы провели масштабные бизнес-миссии для бизнесменов из Азербайджана и Узбекистана, по четыре компании посетили несколько десятков предприятий по всей Брянской области. Как итог, в ряде случаев стороны подтвердили заинтересованность в сотрудничестве. Мы ожидаем, что будет заключено до четырех экспортных контрактов, первый из них подписала брянская компания "Мебельград", которая поставит азербайджанской компании Viona партию мебели", - сказал Ерохин.

По его словам, сумма первой сделки составила 10 млн рублей. "Контракт на поставку заключен в российских рублях, в которых будут производиться расчеты, ранее рублевые контракты региональных предпринимателей на пространстве СНГ были чаще долларовые", - отметил Ерохин.