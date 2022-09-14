Всемирный банк вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов в более чем 50 проектов.

Об этом сказала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в ходе мероприятия на тему "Перспективы роста меняющейся глобальной экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, эти инвестиции были направлены практически во все сектора деятельности.

"За последние 30 лет экономика Азербайджана значительно выросла, были проведены существенные реформы в различных направлениях", - сказала Бьерде.

Вице-президент подчеркнула, что ВБ принимал участие также в реализации нефтегазовых проектов.

"Наша поддержка Азербайджана продолжится и в будущем, как и ранее в расширенной форме, по всем секторам. Мы нацелены на усиление устойчивости экономики Азербайджана", - добавила она.