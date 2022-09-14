Азербайджан заинтересован в реализации совместных с ВБ «зеленых» проектов

Азербайджан заинтересован в реализации совместных со Всемирным банком "зеленых" проектов.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему "Перспективы роста меняющейся глобальной экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Всемирный банк внес большой вклад в развитие экономики Азербайджана.

"Азербайджан сотрудничает с ВБ по пяти приоритетным направлениям, в том числе по проектам восстановления освобожденных территорий. Это "зеленые" проекты, создание возобновляемых источников энергии и некоторые другие", - сказал Джаббаров.

Также министр отметил, что в Азербайджане уделяется большое внимание сектору производства водорода, и в этом направлении страна сотрудничает с международными организациями.

"Для привлечения в страну частных инвестиций и эффективного использования государственных средств необходимо разрабатывать новые механизмы и формировать новую среду", - отметил министр экономики.

Он выразил надежду, что сотрудничество ВБ с Азербайджаном продолжится и в будущем.