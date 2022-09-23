В Азербайджане могут ввести сезонные налоги

В Азербайджане рассматривается вопрос о введении сезонных налогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Она отметила, что рассматривается вопрос о предоставлении льгот субъектам предпринимательства, занимающимся сезонными видами деятельности.

Мусаева отметила, что данный вопрос рассматривается и в рамках стратегии социально-экономического развития.

"Также в этом вопросе учитываются предложения предпринимателей", - добавила она.