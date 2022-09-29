В Азербайджане подготовлен новый законопроект о развитии МСП

29 сентября состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству. На заседании был обсужден новый законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства".

Как сообщает Day.Az, председатель комитета Таир Миркишили отметил, что развитие предпринимательства в Азербайджане является одним из основных направлений экономической политики.

Говоря об особой роли микро -, малого и среднего предпринимательства (МСП) в развитии предпринимательства, председатель комитета отметил важность работы, проделанной в этой сфере. Он подчеркнул, что за прошедший период были предприняты необходимые шаги по поддержке предпринимательства. Предпринимателям предоставлены льготные кредиты, выделены субсидии, созданы условия для открытия новых рабочих мест. Председатель комитета отметил, что законопроект был представлен в парламент в порядке законодательной инициативы главы государства. Миркишили добавил, что документ имеет важное значение с точки зрения регулирования и развития МСП.

Участвовавший в заседании советник министра экономики Ниязи Сафаров отметил, что в нашей стране, несмотря на кризис в мире, обеспечивается стабильное и устойчивое развитие, наблюдается положительная динамика экономического и социального развития. Субъекты малого и среднего предпринимательства, играющие особую роль в обеспечении экономического развития, могут внести существенный вклад в реализацию этих процессов. Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов отметил на заседании, что, учитывая существующий потенциал малого и среднего предпринимательства в Азербайджане, использование этих возможностей имеет большое значение. Он подчеркнул важность представленного законопроекта для деятельности МСП. Было отмечено, что в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" предусмотрена реализация проектов по увеличению доли МСП в экономике страны. В этих рамках за счет расширения охвата МСП, использующих существующие механизмы поддержки, внедрения новых, еще более эффективных механизмов адресной поддержки развитие существующей бизнес-среды в стране еще больше ускорится. Говоря о подготовке представленного законопроекта, Мамедов отметил, что изучен международный опыт в этой области, проведены общественные обсуждения проекта, учтены экспертные заключения. Он подчеркнул, что документ, охватывающий вопросы правового регулирования этой сферы, отвечающий современным требованиям, будет способствовать социально-экономическому развитию страны.

Затем первый заместитель председателя правления Агентства по развитию МСБ Натиг Гасанов представил в первом чтении новый законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства". Было отмечено, что закон, состоящий из 5 глав, 15 статей, регулирует отношения в сфере развития МСП, определяет формы и методы государственной поддержки, оказываемой субъектам МСП. В документе закреплены основные понятия, используемые в законодательстве, цели, принципы и основные направления государственной политики, условия оказания поддержки субъектам предпринимательства, формы, порядок и оценка оказания поддержки, а также статьи, связанные с государственной финансовой, консультативной и информационной поддержкой, поддержкой субъектов в сфере инноваций, производства продукции и услуг и другие вопросы. Согласно проекту, в целях координации деятельности в сфере развития МСП структурой, определяемой соответствующим органом исполнительной власти, при уполномоченной структуре предусмотрено создание постоянно действующей координационной группы. Наряду с этим, уполномоченным органом создается единый реестр субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства, в который вносятся соответствующие сведения о субъектах предпринимательства. Порядок ведения единого реестра и перечень сведений, подлежащих включению в этот реестр, определяются Положением о едином реестре субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства. В презентации также была представлена информация об ожиданиях после принятия закона, механизмах его исполнения и работе, предусмотренной в связи с его адаптацией.

Выступившие на обсуждениях зампредседателя комитета Али Масимли, члены комитета Вахид Ахмедов, Зияд Самедзаде, Вугар Байрамов, Руфат Гулиев, Махир Аббасзаде, Мешхур Мамедов поделились мнениями, замечаниями и предложениями по новому законопроекту. Было отмечено, что закон послужит развитию экономики страны.

В завершение обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.