В Азербайджане проводится образовательная выставка-ярмарка с участием около 50 компаний

При партнерстве министерства науки и образования, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Ассоциации частных образовательных учреждений Азербайджана, Ассоциации субъектов и клубов малого и среднего бизнеса и медиацентра "Xəzər" в бакинском отеле "Absheron Marriott" проводится образовательная выставка-ярмарка "BYF EduExpo 2022".

Как сообщили Day.Az в Агентстве по развитию МСБ, целью выставки, организованной под девизом "Построй свое будущее!", является продвижение субъектов МСБ, оказывающих услуги в сфере образования, расширение возможностей сотрудничества и поддержка развития их бизнеса. В рамках выставки, в которой принимают участие около 50 компаний, посетители получат доступ к информации о курсах иностранных языков и экзаменационных центрах, психологическом тестировании и услугах, программах местных и международных частных школ, процессе подачи заявок и приема в ведущие высшие учебные заведения, оплате обучения и услуг и по другим вопросам.

На церемонии открытия выставки выступили министр науки и образования Эмин Амруллаев, заведующий сектором Администрации Президента Вусал Гулиев, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, послы, ректоры вузов и другие участники.

Выставка продлится до 2 октября.