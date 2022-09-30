Опубликован Глобальный Инновационный Индекс: Комментарий Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики

15-ое по счёту совместное издание Корнельского Университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) - Глобальный Инновационный Индекс (ГИИ) 2022 года, как и в прошлом году охвативший экономики 132 стран, презентован в ВОИС. ГИИ публикуется с 2007 года.

Рейтинг ГИИ текущего года составлен на основе 81 индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности. Анализируемые индикаторы включают в себя широкий спектр сведений - от законодательства, науки и образования до вопросов развития рынка, бизнеса, инфраструктуры и т.д. Основная цель публикации ГИИ заключается в предоставлении возможности оценки эффективности механизмов инновационной деятельности стран.

Рейтинг ГИИ 2022 года состоит из 7 групп индикаторов инновационной деятельности, входящих в два результирующих субиндекса: "инновационные ресурсы" и "инновационные результаты".

Субиндекс "инновационные ресурсы" позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на пять групп: 1 - институты; 2 - человеческий капитал и наука; 3 - инфраструктура; 4 - развитие внутреннего рынка и 5 - развитие бизнеса.

Субиндекс "инновационные результаты" отражает фактические результаты инновационной деятельности в разбивке по двум группам: 6 - распространение знаний и технологий и 7 - результаты креативной деятельности.

Лидером ГИИ-2022 года является Швейцария, за ней следуют Соединенные Штаты Америки, Швеция, Великобритания и Нидерланды. В десятку наиболее инновационных стран входят также Корея, Сингапур, Германия, Финляндия и Дания. Китай вошел во вторую десятку стран, получив в рейтинге 11-ое место.

Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии - 18-е место, Литвы - 39-е место и Латвии - 41-е место. Россия занимает 47-е место, Азербайджан находится на 93-м месте.

В качестве сильных сторон Азербайджана разработчики-эксперты ГИИ объявляют показатели: "политическая и оперативная стабильность"-53 место, "политика ведения бизнеса"-21 место, "соотношение учеников-учителей"-9 место, "выпускники в области науки и техники" - 42 место, "исследователи"- 43 место, "женщины, трудоустроенные с учеными степенями"-57 место, "сотрудничество между университетами и индустрией в области НИОКР" - 23-е место, "кластерное развитие" - 25-е место.

По субиндексу "инновационные ресурсы" Азербайджан занимает в рейтинге 79-е место, опережая в рамках СНГ Армению (82), Кыргызстан (85), Беларусь (86), Таджикистан (104).

Наилучший результат страны по данному субиндексу 46-е место в блоке "Институты", который отражает роль государственных органов управления. По сравнению с прошлым годом (58 место), страна улучшила рейтинг на 12 ступеней и опережает страны СНГ: Казахстан (52), Армению (55), Узбекистан (63), Россию (89), Таджикистан (91), Украину (97), Молдову (98), Кыргызстан (113).

В блоке "Институты", в направлении "бизнес среда" страна занимает высокое 19-е место.

В блоке "Человеческий капитал и наука" Азербайджан по интегральному показателю "исследования и разработки" улучшил свои позиции, переместившись с 104-го места в 2021 году на 76-е место в 2022 году.

В блоке "Развитие бизнеса" по направлению "Работники умственного труда" Азербайджан занимает 65 место, улучшив позицию по сравнению с прошлым годом (75 место) на 10 пунктов. В данном направлении по показателю "фирмы, проводящие тренинги", страна занимает 47 место. По направлению "инновационные связи" Азербайджан занял 56 место и, по сравнению с прошлым годом (66 место), здесь страна улучшила рейтинг на 10 ступеней и опережает страны СНГ: Узбекистан (59), Грузию (68), Россию (70), Украину (78), Армению (112), Молдову (116), Таджикистан (117), Казахстан (123), Кыргызстан (125), Беларусь (129). По направлению "инновационные связи" по показателю "патентные семейства" страна занимает 66 место и улучшила данный показатель на 15 позиций по сравнению с прошлым годом.

Не менее важным результирующим субиндексом является субиндекс "инновационные результаты". Если субиндекс "инновационные ресурсы" отражает уровень благоприятности для инноваций, то субиндекс "инновационные результаты", отражает достижения в этой области. Чем выше этот субиндекс, тем рациональнее используются инновационные возможности. Азербайджан по результирующему субиндексу "инновационные результаты" занимает 110 место.

Наряду с этим обращает внимание ряд показателей с более высокими местами. Так, довольно высокие места указаны по показателям нематериальных активов, в основном определяемых объектами интеллектуальной собственности, такими, как изобретения - 71 место и полезные модели - 49 место.

Вместе с тем, следует отметить, что два субиндекса, охватывающие весь комплекс индикаторов, "инновационные ресурсы" и "инновационные результаты", имеют весьма важное значение. Субиндекс "инновационные результаты" должен зависеть от субиндекса "инновационные ресурсы", так как инновационные результаты можно получить, если вложить ресурсы: материальные, финансовые, интеллектуальные, организационные. Азербайджан создал современные институты, развивает человеческий капитал, научный и образовательный потенциал, внедряет эффективные бизнес-модели, то есть вкладывает в развитие страны значительные ресурсы, от которых должна быть ожидаемая отдача в виде результатов. И это является резервом улучшения ГИИ. Как отмечают разработчики-эксперты ГИИ "Азербайджан демонстрирует более высокие показатели по вложениям в инновации, чем по их результатам".