В Азербайджане вносятся изменения в законодательство в связи с трудовой занятостью женщин

Законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики", представленный в Милли Меджлис (парламент) по законодательной инициативе главы государства и предусматривающий изменения с целью полного соблюдения принципа гендерного равенства в сфере участия в трудовых отношениях, устранения барьеров, связанных с участием женщин на рынке труда, был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту, число профессий (должностей) и рабочих мест, где женский труд запрещен действующим законодательством, будет сокращено с 674 до 204, при этом перечень профессий (должностей) и рабочих мест, где запрещен женский труд, будет относиться только к беременным или к женщинам с детьми в возрасте до одного года.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты.