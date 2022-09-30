Ипотечный фонд Азербайджана назвал сумму кредитов, предоставленных через электронную систему

Через электронную систему Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана выдано кредитов на сумму 2,28 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов ИКГФ Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.

По его словам, по всем направлениям деятельности ИКГФ в общей сложности созданы 90 тысяч электронных кабинетов.

Абдуллаев добавил, что на сегодня в электронной системе имеется 36,5 тысячи активных договоров по страхованию жизни и 33,1 тысячи договоров по имущественному страхованию.

"Предпринимательским кредитам через электронную систему предоставлены гарантированные кредиты на сумму 320,7 миллиона манатов", - подчеркнул он.

По данным фонда, через электронную систему оформлены 2 463 договора аренды жилья.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".