В Джебраиле будут созданы более 400 рабочих мест - Микаил Джаббаров - ФОТО
Министерство экономики Азербайджана рассматривает в контексте получения статуса резидента шесть инвестиционных проектов на сумму 30 миллионов манатов.
Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации говорится, что, в частности речь идет об экономической зоне "Аразская долина" в Джебраильском районе.
"Сегодня проходит год с создания индустриального парка экономической зоны "Аразская долина". Она предлагает благоприятные инвестиционные возможности для предпринимателей и инвесторов. Мы рассматриваем шесть инвестиционных проектов на сумму 30 миллионов манатов в контексте получения статуса резидента", - говорится в публикации.
Отметим, что реализация этих проектов позволит создать более 400 постоянных рабочих мест.
Напомним, что первым резидентом экономической зоны "Аразская долина" стал "KAMAZ Leasing Azerbaijan", который уже приступил к созданию необходимой инфраструктуры.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре