В Джебраиле будут созданы более 400 рабочих мест

Министерство экономики Азербайджана рассматривает в контексте получения статуса резидента шесть инвестиционных проектов на сумму 30 миллионов манатов.

Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что, в частности речь идет об экономической зоне "Аразская долина" в Джебраильском районе.

"Сегодня проходит год с создания индустриального парка экономической зоны "Аразская долина". Она предлагает благоприятные инвестиционные возможности для предпринимателей и инвесторов. Мы рассматриваем шесть инвестиционных проектов на сумму 30 миллионов манатов в контексте получения статуса резидента", - говорится в публикации.

Отметим, что реализация этих проектов позволит создать более 400 постоянных рабочих мест.

Напомним, что первым резидентом экономической зоны "Аразская долина" стал "KAMAZ Leasing Azerbaijan", который уже приступил к созданию необходимой инфраструктуры.