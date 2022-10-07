Субъекты фармбизнеса могут воспользоваться поддержкой Агентства по развитию МСБ

Субъекты бизнеса, действующие в фармацевтическом секторе, могут воспользоваться рядом услуг и поддержкой, предоставляемыми Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на конференции, организованной общественным объединением "Клуб фармацевтов", сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов.

Он отметил, что центры развития МСБ, охватывающие различные регионы, а также Дома МСБ и сеть "Друзья МСБ" являются важными инфраструктурными инструментами, которые обслуживают бизнес на всех этапах его развития и помогают в реализации инициатив.

"Кроме того, есть соответствующие инструменты поддержки в направлениях финансирования исследования внутреннего рынка, исследовательских и вспомогательных проектов, выдачи стартап-сертификатов, участия в выставках, доступа к крупным торговым сетям и т. д. Считаю, что нынешняя конференция с участием представителей компаний, действующих в фармацевтическом секторе, заинтересованных сторон и структур обеспечит благоприятную платформу для совместного обмена мнениями, а также определения перспектив развития сектора и предстоящих задач. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям в рамках государственно-предпринимательского партнерства мы станем свидетелями реализации новых успешных бизнес-проектов в фармацевтическом секторе", - добавил Мамедов.