От европейских банков потребовали экономии

Европейский центробанк (ЕЦБ) ужесточает требования к банкам и призвал некоторые кредитные организации к экономии. В частности, регулятор посоветовал сдержанно подойти к выплате бонусов и дивидендов за 2022 год из опасений, что экономическая ситуация в Европе может ухудшиться. Об этом стало известно Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Говоря об опасениях ЕЦБ, собеседники агентства, уточнили, что регулятор не исключает волны дефолтов из-за энергетического кризиса, а на их покрытие потребуются деньги. В качестве возможного сценария ЕЦБ сейчас рассматривает более резкое замедление экономики, чем ожидалось.

По итогам сентября годовая инфляция в 19 странах еврозоны впервые в истории существования этого валютного объединения достигла рекордных 10 процентов. В прошлом году в сентябре инфляция составляла 3,4 процента в годовом выражении. В этом году в месячном выражении цены за сентябрь выросли на 1,2 процента.