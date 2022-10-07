При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана состоялась 3-я фармацевтическая конференция

7 октября при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и организации общественного объединения "Клуб фармацевтов" состоялась третья фармацевтическая конференция, посвященная Международному дню фармацевта.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, на мероприятии с участием представителей государственных структур и образовательных учреждений, компаний, представителей фармсектора было обсуждено текущее состояние сектора, перспективы развития и пути решения проблем в этой сфере.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах.

Председатель ОО "Клуб фармацевтов" Шовги Бунятов проинформировал о деятельности организации, отметив, что конференция была организована с целью обсуждения текущего состояния сектора, перспективных возможностей развития и проблем компаний, работающих в фармацевтической сфере. Было отмечено, что развитию сектора оказывается государственная поддержка. Также была отмечена важность активности представителей отрасли для решения возникающих вопросов.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что одним из приоритетных направлений является повышение конкурентоспособности предпринимателей, осуществляющих деятельность в этой сфере, качества и соответствия оказываемых ими услуг современным стандартам. Было сказано, что в Азербайджане проделана значительная работа по развитию фармацевтической сферы, медицинской промышленности как в период пандемии, так и до нее. Было подчеркнуто значение Пираллахинского промышленного парка, специализирующегося на фармацевтической продукции. Также Орхан Мамедов проинформировал о поддержке Агентства в создании некоторых вспомогательных отраслей медицинского сектора, отметил, что субъекты бизнеса, действующие в фармсекторе, могут пользоваться различными услугами и поддержкой МСБ.

Выступая на конференции, замминистра здравоохранения Азербайджана Расим Исмаилов отметил, что сфера здравоохранения постоянно находится в центре внимания главы государства, проинформировал о работе, проводимой в фармацевтической сфере.

На мероприятии выступили заместитель председателя правления азербайджанского Института пищевой безопасности Тамилла Алиева, проректор по научной работе Азербайджанского медицинского университета Рауф Бейляров, а также представители местных дистрибьюторских компаний по фармацевтике и предприниматели.