Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого октября повысилась на 3,09 доллара относительно предыдущего показателя и составила 102,44 доллара за баррель, передает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,1 доллара - до 100,74 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,06 доллара, составив 72,8 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого октября выросла на 2,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 98,78 доллара за баррель.