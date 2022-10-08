https://news.day.az/economy/1501730.html В Карабахском экономическом районе планируется создание около 150 тыс. рабочих мест - Эмин Гусейнов
В Карабахском экономическом районе планируется создание около 150 тыс. рабочих мест - Эмин Гусейнов
Мы не только обеспечим всю инфраструктуру на освобожденных территориях, но и обеспечим возвращение наших граждан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
"Естественно, что одним из основных факторов, обеспечивающих возвращение наших граждан, является создание рабочих мест. Мы надеемся, что только в Карабахском экономическом районе сможем создать около 150 тысяч рабочих мест", - сказал он.
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