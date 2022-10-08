Вице-президент SOCAR назвал объем запасов нефти в Нафталане

Запасы нефти нафталанской курортной зоны оцениваются в 1,165 миллиона тонн.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

По его словам, баланс месторождения лечебной нефти в Нафталане составляет 1,109 миллиона тонн, а тот объем, который можно извлечь - 61 тысяча тонн.

"Развитие курортной инфраструктуры Нафталана тесно связано с ростом добываемой в этом месте нефти и потребностью в ней. Уникальность этой нефти нашла свое отражение в записях 13 века итальянского путешественника Марко Поло. В нафталанской курортной зоне до сегодняшнего дня было добыто 55,9 тысячи тонн нефти. Ее запасы нефти оцениваются в 1,165 миллиона тонн. На сегодня баланс месторождения лечебной нефти в Нафталане составляет 1,109 миллиона тонн, а тот объем, который можно извлечь - 61 тысяча тонн", - сказал он.

Мамедов подчеркнул, что инфраструктура нафталанской курортной зоны в условиях новых реалий служит быстрому развитию экономики Азербайджана.

"В условиях новых реалий эта курортная зона служит быстрому и устойчивому развитию экономики Азербайджана, а реализуемые в Карабахском экономическом районе инфраструктурные проекты создают синергию между экономическими зонами Восточный Зангезур и Дашкесан", - сказал он.