ЕС выделит грант на улучшение управления в области безопасности дорожного движения в Азербайджане

Совместный проект "Поддержка повышения безопасности дорожного движения в Азербайджане" стартовал в рамках "Европейского инструмента соседства ЕС".

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в рамках проекта Азербайджану будет выделен грант в размере 1 миллиона евро.

Проект, продолжение которого рассчитано на 27 месяцев, нацелен на улучшение стандартов управления и координацию между учреждениями в области безопасности дорожного движения, и повышение уровня знаний и навыков сотрудников соответствующих учреждений.

В рамках проекта будут приняты соответствующие меры с целью сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, приводящих к смерти или серьезным травмам и социально-экономическому ущербу, а также улучшения правовых, институциональных возможностей и кадровых ресурсов соответствующих государственных органов и других заинтересованных сторон для более эффективного управления и координации безопасности дорожного движения.

Помимо министерства цифрового развития и транспорта, также планируется активное участие в проекте Главного управления дорожной полиции МВД, министерства науки и образования и других ведомств.