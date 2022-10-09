Азербайджанский газ становится все более важным для Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан с его сбалансированной политикой имеет все шансы значительно увеличить свою долю на европейском газовом рынке.

Об этом Trend сказал Даниэль Помье Винчелли, исследователь из итальянского университета Сапиенца, передает Day.Az.

Он отметил, что конфликт в Украине привел к существенному сокращению поставок энергоносителей из России в Европу, в связи с чем еще большую важность приобретает азербайджанский газ.

"Безусловно, при надлежащих инвестициях у Азербайджана есть очень хорошие шансы удвоить свой экспорт газа в Европу за 3-4 года. Хотя и со стороны европейцев есть потребность в масштабных инвестициях", - сказал эксперт.

Что касается недавно запущенного интерконнектора Греция-Болгария (IGB), Винчелли отметил, что этот проект является значительным вкладом в укрепление Южного газового коридора (ЮГК) и в планы ЕС по диверсификации своих источников энергии.

"IGB, являясь частью Трансадриатического трубопровода (TAP), также способствует обеспечению поставок энергоносителей в мою страну, Италию, которая глубоко вовлечена в реализацию IGB через государственную компанию Edison", - добавил он.

Что касается экспортного потенциала азербайджанской электроэнергии, и особенно "зеленой" энергии, эксперт отметил, что Азербайджан, будучи прикаспийской страной с умеренным климатом, имеет хорошие шансы стать экспортером возобновляемой энергии в Европу.

"Возобновляемая энергетика является стратегической задачей ЕС. Теперь вопрос уже не в том, выбирать ли между возобновляемыми источниками энергии и ископаемым топливом, а в том, как и когда добиться преобладания первых над вторым. Это долгий путь", - добавил он.