Экспорт Турции в Германию побил рекорд

Экспорт Турции в Германию в январе-сентябре достиг рекордного уровня - 14 млрд 258 млн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом свидетельствуют данные Союза экспортеров Турции (TİM).

В первые 9 месяцев с начала года экспорт Турции в ФРГ составил 14 млрд 258 млн долларов, это рекордный показатель экспорта в Германию в истории республики.

Так, Германия сохранила лидерство среди импортеров турецкой продукции.

Экспорт Турции в Германию в январе-сентябре вырос на 10,6 процентов по сравнению с 2021 годом. Доля ФРГ в экспорте Турции составила 10,2 процента.

Второе место после Германии среди импортером заняли США - 10 млрд 891 млн долларов, третье Великобритания - 9 млрд 207 млн долларов.

Наибольшей популярностью в Германии пользуется продукция автомобильной промышленности - 3 млрд 231 млн долларов.