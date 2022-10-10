Потенциал Транскаспийского маршрута еще не полностью реализован

Потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) еще не полностью реализован, сказал Day.Az в понедельник официальный представитель USAID в Казахстане.

По его словам, протяженность внутреннего маршрута из Актау в порт Поти через Россию составляет 1792 км, а Транскаспийского маршрута - 1300 км.

"Выход к Каспийскому морю важен для экономики Казахстана, а также для транзита грузов из Центральной Азии. Учитывая его местоположение, Казахстан может стать важным транзитным узлом на Каспийском море, но крайне важно разработать высокоэффективную транзитную систему, интегрированную с Азербайджаном, Грузией и Турцией", - сказал представитель USAID.

Отметив, что на данный момент этот потенциал не реализован в полной мере, он добавил, что страны Центральной Азии видят преимущества Транскаспийского маршрута в выходе на европейский рынок.

"Казахстан и Азербайджан рассматривают транскаспийский коридор как ключевой проект, потому что традиционно автотранспортные компании из Центральной Азии полагались на Россию как на транспортный коридор для перемещения товаров в Европу. Сейчас они ищут альтернативные маршруты, которые пролегают по историческому Шелковому пути", - сказал представитель USAID.

По его словам, страны Центральной Азии и Кавказа в целом поддержали этот проект. Казахстан, Азербайджан, Грузия и Туркменистан создали новые консорциумы компаний, которые работают вместе, чтобы сделать транспортировку проще и быстрее.