Азербайджанская инвесткомпания подписала меморандум с компанией Израиля по строительству завода

Азербайджанская инвестиционная компания подписала меморандум о взаимопонимании с израильской компанией I.D.E. Water Assets Ltd.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для создания в Азербайджане завода по опреснению воды из Каспийского моря между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией I.D.E. Water Assets Ltd", - говорится в публикации.