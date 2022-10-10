https://news.day.az/economy/1502099.html Азербайджанская инвесткомпания подписала меморандум с компанией Израиля по строительству завода - Микаил Джаббаров
Азербайджанская инвесткомпания подписала меморандум с компанией Израиля по строительству завода - Микаил Джаббаров
Азербайджанская инвестиционная компания подписала меморандум о взаимопонимании с израильской компанией I.D.E. Water Assets Ltd.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для создания в Азербайджане завода по опреснению воды из Каспийского моря между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией I.D.E. Water Assets Ltd", - говорится в публикации.
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