Существует большой потенциал ведения бизнеса с регионами Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам старший сотрудник по торговой информации Международного торгового центра Пол Келли в ходе мероприятия, посвященного презентации цифровой торговой платформы Европейского союза для стран-участниц "Восточного партнерства".

"Посредством нашей базы данных мы видим, что азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. Например, мы видим большой интерес со стороны азербайджанских производителей томатов или орехов к увеличению присутствия на таких рынках, как Германия", - сказал он.

Келли добавил, что товарооборот между Азербайджаном и ЕС, а также со странами "Восточного партнерства", имеет потенциал вырасти вдвое в течение следующих пяти лет - до 180 миллионов евро.

Отметим, что платформа EaP Trade Helpdesk предоставляет государственным и частным субъектам доступ к удобной торговой аналитике, которая поспособствует увеличению торговли между странами региона "Восточного партнерства" и ЕС путем определения наиболее перспективных рынков и продуктов для торговли.