AZPROMO поддержит предпринимателей, нацеленных выйти на рынки ЕС

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) поддержит местных предпринимателей, нацеленных на европейские рынки.

Об этом сказал журналистам советник главы AZPROMO Турал Гаджили, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этой связи ожидается разработка базы местных экспортеров.

"Мы сможем в соответствии с этой базой уведомлять предпринимателей о необходимых сертификациях для выхода на рынки Европы, США, Центральной Азии или на рынок стран-участниц "Восточного партнерства", - сказал он.

Гаджили подчеркнул, что планируется проведение мероприятий, направленных на реализацию незадействованного экспортного потенциала местных компаний.

Кроме того, он отметил, что в январе-сентябре нынешнего года Азербайджан в общем экспорте значительно увеличил экспорт удобрений, полипропилена и некоторых других товаров.