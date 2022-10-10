Микаил Джаббаров назвал объем выданных азербайджанским предпринимателям льготных кредитов

В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства Азербайджана при минэкономики выдал предпринимателям с начала года кредиты на сумму 90,2 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в понедельник, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, эти средства будут направлены на реализацию 1 963 проектов.

"За счет этих средств ожидается создание около 2 100 новых рабочих мест. 68,8 процента льготных кредитов приходится на аграрный сектор, 31,2 процента - производство и переработку различной промышленной продукции и другие сферы. 83,3 процента средств приходится на регионы, 16,7 процента - на бакинские поселки", - говорится в публикации.