В Баку прошло заседание азербайджано-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

В Баку прошло 4-е заседание азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр сельского хозяйства Инам Керимов, проинформировал участников о проводимых в Азербайджане реформах, направленных на диверсификацию экономики страны.

Министр подчеркнул, что отношения между двумя странами динамично развиваются в сфере сельского хозяйства, а также в ряде других областей экономики.

"В нашей стране существует надежная и благоприятная бизнес-среда, и я призываю молдавских бизнесменов оценить инвестиционные возможности в Азербайджане. Учитывая наш экономический потенциал, мы должны продолжать работу над диверсификацией наших торговых отношений и увеличением товарооборота. В этой связи совместные бизнес-форумы, в том числе взаимное участие в международных выставках, будут способствовать укреплению сотрудничества между нашими деловыми кругами. Азербайджан стал одним из надежных транспортно-логистических центров Евразийского региона. Морские порты, железнодорожное сообщение, аэропорты и автомагистрали, современная транспортная инфраструктура дают нам большие преимущества для повышения эффективности наших торговых отношений", - сказал Керимов.

В свою очередь сопредседатель комиссии с молдавской стороны, заместитель премьер-министра Молдовы, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спину отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах и подчеркнул, что имеется большой потенциал для расширения партнерства между двумя странами как в экономической, так и в сельскохозяйственной сферах.

"Мы открыты к обмену опытом в области современных технологий в сфере сельского хозяйства, проведению совместных научных исследований, подготовке специалистов и экспорту сельскохозяйственной продукции. Эти направления могут стать основными для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в области сельского хозяйства", - отметил Спину.

Был подписан протокол 4-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой. Этот документ предусматривает расширение сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной сферах, региональном развитии и строительстве, научно-технической и гуманитарной, трудовой и социальной сферах, продовольственной безопасности, туризме, таможне, транспорте и ИКТ и других областях.