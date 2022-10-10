Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

Нижегородская область РФ направит в Азербайджан бизнес-миссию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, нижегородские предприниматели намерены с 3 по 5 ноября презентовать свои разработки в ходе бизнес-миссии в Баку.

"Участники бизнес-миссии не только проведут B2B переговоры с азербайджанскими компаниями, встретятся с представителями государственных органов власти, но и посетят крупнейшие предприятия страны", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства РФ Максима Черкасова, Азербайджан - популярное внешнеторговое направление для нижегородских компаний.

"Так, за прошлый год объем несырьевого экспорта в Азербайджан увеличился почти в два раза и составил 78,1 миллиона долларов. Нижегородская область традиционно поставляет в страну фанеру, лекарственные средства, горячекатаную сталь и пшеницу", - сказал Черкасов, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что деловую миссию организует Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".