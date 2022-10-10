Иран построит новый пограничный терминал в Астаре
Иран менее чем за год построит пограничный терминал "Астара" в Астаринском районе Гиланской провинции Ирана.
Об этом заявил Trend заместитель министра дорог и городского развития ИРИ Шахрияр Эфендизаде, передает Day.Az.
По его словам, эта тема обсуждалась на днях на трехстороннем заседании в Тегеране с участием официальных лиц Ирана, Азербайджана и России.
Он также добавил, что с вводом в эксплуатацию этого пограничного терминала, а также нового моста через Астарачай ежедневное количество грузовиков, пересекающих границу, увеличится до 500.
Ш.Эфендизаде отметил, что на трехсторонней встрече были обсуждены вопросы строительства Агбендского автомобильного моста, коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад".
Напомним, что фундамент нового моста между Азербайджаном и Ираном был заложен 25 января. Он будет иметь длину 97,5 м, ширину - 30,5 м и три пролета. На мосту с четырьмя полосами движения предусмотрено создание еще двух резервного полос, а также двух пешеходных переходов шириной два с половиной метра каждый.
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