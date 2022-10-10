https://news.day.az/economy/1502292.html Турция совместно с Азербайджаном начала работу по увеличению пропускной способности TANAP - Эрдоган
Турция совместно с Азербайджаном начала работу по увеличению пропускной способности TANAP - Эрдоган
Совместно с Азербайджаном началась работа по увеличению пропускной способности TANAP до 32 миллиардов кубометров.
Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении после заседания Кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Вместе с Азербайджаном мы начали работу по увеличению пропускной способности TANAP до 32 миллиардов кубометров. Углеводородное соглашение с Ливией создало новую область сотрудничества в области добычи нефти и нефтепродуктов в континентальной части этой страны", - отметил Эрдоган.
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