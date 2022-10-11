Молдова настроена на углубление торговых связей с Азербайджаном.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица в ходе встречи с представителями бизнеса в Баку.

"Мы полны решимости углублять наши торговые и инвестиционные связи с ключевыми странами Южного Кавказа, и в частности, с Азербайджаном",- сказала она.

Гаврилица отметила, что не только Молдова видит в Азербайджане сильного и надежного партнера.

"Это мнение разделяют Брюссель, а также ключевые столицы ЕС. Я высоко оцениваю недавние усилия по углублению партнерства между Азербайджаном и ЕС, которые добавляют еще одно важное стратегическое измерение к перспективам нашего сотрудничества. Мы строим цифровые мосты между государственным и частным секторами, чтобы обеспечить столь необходимые системные изменения, а также реальные изменения в нашем национальном и региональном мышлении. Мы более чем готовы приветствовать и принимать азербайджанских инвесторов в нашей стране", - сказала она.

Премьер-министр Молдовы отметила, что, поскольку ЕС стремится смягчить экономические последствия ситуации в Украине, Азербайджан может быть надежным партнером в этом процессе.