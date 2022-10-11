Азербайджано-кыргызские отношения выходят на более высокий уровень

Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном выходят на более высокий качественный уровень.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев в интервью КНИА "Кабар".

Осмоналиев подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется вопросам углубления двустороннего экономического сотрудничества.

"Мы приступили к реализации мероприятий по созданию Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане. В ближайшее время планируется создание Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Очень надеюсь, что будут открыты прямые рейсы между столицами, что даст хороший импульс развитию туризма", - сказал он.

Касаясь конкретных проектов и направлений сотрудничества, Османалиев отметил, что есть договоренности и отдельные соглашения о том, что Баку поделится опытом в сфере цифровизации, предоставит возможности своей весьма развитой транспортной логистики, космических спутников.

Кроме того, он сказал, что будут предоставлены квоты для кыргызских студентов в азербайджанских вузах, таких как Дипломатическая академия, Государственный аграрный университет в Гяндже и другие.