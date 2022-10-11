Молдова и Азербайджан стремятся расширить сотрудничество в секторе сельского хозяйства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник журналистам в Баку премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица.

"Мы говорили о целом ряде вопросов. У меня были очень плодотворные дискуссии с официальными лицами Азербайджана. Существует целый ряд потенциальных областей сотрудничества", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время Молдова находится в фазе диверсификации не только энергетических ресурсов, но и удобрений.

"Мы ищем инвесторов в переработку нашего сельского хозяйства. Наше сотрудничество в этом смысле уже плодотворно. Мы уже импортируем удобрения из Азербайджана", - отметила Гаврилица.

Молдова также получила очень положительный отклик с точки зрения увеличения транспортных операций с Азербайджаном.

"Бизнесмены как из Азербайджана, так и из Молдовы, сталкивающиеся с текущими проблемами, связанными с перебоями в логистике, могут извлечь из этого огромную выгоду", - подчеркнула премьер-министр.