Поставки азербайджанского газа в Италию увеличились

Трансадриатический газопровод (TAP) уже обеспечивает Италию новым источником газа и удовлетворяет более 14 процентов ее потребности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник управляющий директор консорциума TAP Лука Скьеппати.

Он отметил, что поставки газа в Италию по TAP увеличились более чем на 60 процентов в годовом исчислении.

"Мы вместе с производителями и операторами Южного газового коридора привержены плану расширения мощностей до 20 млрд кубометров, чтобы предлагать дополнительные объемы газа Европе, в том числе Италии", - сказал управляющий директор.

Скьеппати отметил, что расширение мощностей произойдет к концу 2027 года.

"Это будет возможно без прокладки новых труб и без необходимости дополнительных работ на территории Италии, а только с установкой новых компрессоров в Греции и Албании", - пояснил он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.