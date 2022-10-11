В Азербайджане аннулируется одна из госпошлин - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане отменяется госпошлина на получение ветеринарной справки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине".
Изменение связано с повышением государственной поддержки предпринимательства, мерами по предотвращению резкого роста цен на продукцию животного происхождения.
Отметим, что согласно действующему в настоящее время закону, за выдачу ветеринарной справки (одного документа) предусмотрена государственная пошлина в размере пяти манатов.
После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.
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