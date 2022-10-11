Google начнет принимать оплату в криптовалюте
Компания Google объявила о скором начала приема платежей за подписку на собственные облачные сервисы в криптовалюте. Об этом сообщает новостное агентство CNBC. Партнером IT-гиганта выступила криптобиржа Coinbase.
Отмечается, что Google будет принимать 10 видов криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и даже Dogecoin. Функция станет доступна в начале 2023 году.
На первых этапах криптовалютой с Google смогут расплачиваться только "несколько корпоративных клиентов в мире". Однако позже доступ к ней получит гораздо большее число пользователей сервисов Google.
По данным CNBC, с каждой транзакции Coinbase будет получить комиссию, размер которой пока не раскрывается. Вместе с тем отмечается, что в рамках партнерства Coinbase откажется от облачной инфраструктуры Amazon в пользу аналогичного решения от Google.
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