Google начнет принимать оплату в криптовалюте

Компания Google объявила о скором начала приема платежей за подписку на собственные облачные сервисы в криптовалюте. Об этом сообщает новостное агентство CNBC. Партнером IT-гиганта выступила криптобиржа Coinbase.

Отмечается, что Google будет принимать 10 видов криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и даже Dogecoin. Функция станет доступна в начале 2023 году.

На первых этапах криптовалютой с Google смогут расплачиваться только "несколько корпоративных клиентов в мире". Однако позже доступ к ней получит гораздо большее число пользователей сервисов Google.

По данным CNBC, с каждой транзакции Coinbase будет получить комиссию, размер которой пока не раскрывается. Вместе с тем отмечается, что в рамках партнерства Coinbase откажется от облачной инфраструктуры Amazon в пользу аналогичного решения от Google.