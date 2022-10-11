МВФ обновил прогноз по росту ВВП Азербайджана

Рост ВВП Азербайджана ожидается на уровне 3,7 процента в 2022 году, сообщает Day.Az со ссылкой на глобальный экономический прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, экономический рост Азербайджана в 2023 году составит 2,5 процента.

Что касается прогноза на 2027 год, то рост ВВП Азербайджана также прогнозируется на уровне 2,5 процента, говорится в отчете МВФ.

Между тем в июльском прогнозе МВФ экономический рост Азербайджана ожидался на уровне 3,8 процента в 2022 году и 2,6 процента - в 2023 году. Прогноз на 2027 год остался неизменным.