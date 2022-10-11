https://news.day.az/economy/1502573.html Уровень инфляции в Азербайджане понизится - МВФ
Уровень инфляции в Азербайджане понизится - МВФ
Ожидается, что среднегодовой уровень инфляции в Азербайджане в 2023 году понизится до 9 процентов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на прогноз по мировой экономике Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно отчету, уровень инфляции в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 12,5 процента (12 процентов в 2021 году).
Отметим, что рост ВВП Азербайджана в 2022 году ожидается на уровне 3,7 процента с замедлением до 2,5 процента в 2023 году.
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