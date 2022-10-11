Уровень инфляции в Азербайджане понизится - МВФ

Ожидается, что среднегодовой уровень инфляции в Азербайджане в 2023 году понизится до 9 процентов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на прогноз по мировой экономике Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, уровень инфляции в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 12,5 процента (12 процентов в 2021 году).

Отметим, что рост ВВП Азербайджана в 2022 году ожидается на уровне 3,7 процента с замедлением до 2,5 процента в 2023 году.