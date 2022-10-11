В Азербайджане условия оказания поддержки субъектам МСП определяются новым законом
В Азербайджане условия оказания поддержки субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства определяются новым законом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" .
Согласно этому законопроекту, составление и рассмотрение обращений субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства для получения государственной поддержки осуществляется в порядке, установленном законом "Об административном производстве".
Перечень приоритетных сфер экономики, в которых оказывается дополнительная поддержка микро-, малым и средним предприятиям, утверждается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.
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