В Азербайджане условия оказания поддержки субъектам МСП определяются новым законом

В Азербайджане условия оказания поддержки субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства определяются новым законом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" .

Согласно этому законопроекту, составление и рассмотрение обращений субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства для получения государственной поддержки осуществляется в порядке, установленном законом "Об административном производстве".

Перечень приоритетных сфер экономики, в которых оказывается дополнительная поддержка микро-, малым и средним предприятиям, утверждается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.